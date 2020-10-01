Политика не может быть предусловием для решения гуманитарных вопросов — ОБСЕ в ТКГ

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила об отсутствии положительного эффекта на деятельность ТКГ режима прекращения огня на Донбассе.

— Режим прекращения огня на востоке Украины в целом продолжает действовать. Это благоприятно сказывается на условиях жизни гражданского населения. Однако положительного эффекта на деятельность ТКГ это еще не дало. Кроме того, много времени 30 сентября было потрачено на обсуждение процедурных вопросов.

Также она добавила, что во время очередного заседания ТКГ рабочая группа по гуманитарным вопросам рассмотрела вопрос обмена пленными, однако обсуждение закончилось безрезультатно.

Учитывая это, Хайди Грау подчеркнула, что недопустимо, чтобы политические соображения были предпосылкой для решения гуманитарных вопросов.

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Во время заседания участники также подтвердили, что работы по одновременному открытию двух новых КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области продолжаются. Их откроют до 10 ноября.

30 сентября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал Россию разблокировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Также он обратился с просьбой к российской стороне не создавать камней преткновения, а двигаться вперед в переговорах.

Источник: ОБСЕ