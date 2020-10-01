Усиливать карантин в Украине не будут, а будут искать золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что с начала пандемии Минздрав подготовил систему здравоохранения должным образом, а возвращение к жестким мерам может негативно повлиять на экономику.

— Мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась, — отметил Ляшко.

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По его словам, правительство инициировало увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм, но Рада пока не проголосовала за эту норму.

Президент Владимир Зеленский считает, что жесткий карантин в Украине, введенный в марте, полностью сбил первую волну пандемии коронавируса.

По его мнению, это удалось сделать из-за того, что в Европе она началась раньше.

Источник: Українське радіо