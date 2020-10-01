Необходимо установить причины пожара в Луганской области, а также оперативно предоставить помощь всем пострадавшим.

С таким заявлением выступили 1 октября в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

— Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня, — отметили в Офисе президента.

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Кроме того, всем пострадавшим необходимо предоставить помощь.

— Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме, — добавили в Офисе президента.

В представительстве также обратили внимание на необходимость запланировать дополнительные средства в госбюджете 2021 года на сектор обороны и безопасности государства.

Пожары в Луганской области

По последние дни сентября в Луганской области вспыхнули пожары.

Несмотря на усилия пожарных, огонь распространяется, способствует этому сильный порывистый ветер.

По состоянию на утро 1 октября, пожар в Луганской области охватил 10 тыс. гектаров. Стихия унесла жизни четырех человек, еще 11 — госпитализированы.