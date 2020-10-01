Мать курсанта Вячеслава Золочевского, которому удалось выжить при падении самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковский области, рассказала о состоянии сына.

Об этом Ирина Золочевская написала на своей странице в Instagram.

— Славик находится в госпитале. Лечение продолжается. Самочувствие сына ежедневно улучшается, — сообщила Ирина Золочевская.

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Кроме этого, женщина поблагодарила всех, в том числе врачей, за внимание и поддержку.

Падение Ан-26 под Чугуевом

25 сентября 2020 во время учений произошла авиакатастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области.

Судно совершало учебный полет, на борту находились 27 человек — 20 курсантов и 7 представителей экипажа.

В результате падения самолета только одному курсанту Вячеславу Золочевскому удалось выжить, остальные — погибли.

Сейчас правоохранители выясняют причины авиакатастрофы, семьям погибших пообещали выплаты.

Фото: Ирина Золочевская