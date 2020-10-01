У мэра Чернигова Владислава Атрошенко диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

— Уважаемые черниговцы, сообщаю вам, что заболел Covid-19. Желаю здоровья вам и вашим родным, берегите себя, — написал мэр.

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29 сентября коронавирус обнаружили у Петра Порошенко — пятого президента Украины. По его словам, это произошло очень невовремя и он сожалеет, что вынужден взять паузу в работе. Кроме этого, он заявил, что лечится дома и надеется на скорейшее выздоровление.

Сейчас проходит лечение от Covid-19 еще один депутат — глава партии Голос Кира Рудык. Политик сообщила, что находится в больнице.

Последние несколько дней у нее наблюдалась высокая температура, а остальные симптомы похожи на грипп. Однопартийцы, с которыми до этого контактировала Рудик, также сдали тест на коронавирус.

Фото: Владислав Атрошенко