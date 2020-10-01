Курс гривны к доллару ослаб на 1 копейку и составляет 28,31 грн за $. К евро, гривна ослабла на 3 копейки, и стоит 33,16 грн.
Такой курс валют установил Национальный банк Украины на 1 октября.
Российский рубль немного подешевел, его курс составляет 3,59 грн.
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Курс валют на 1 октября:
- $1 — 28,31 грн;
- €1 — 33,16 грн;
- 1 польский злотый — 7,3 грн;
- 10 российских рублей — 3,59 грн.
Курс валют на осень
Осенью следует ожидать еще большего роста курса доллара к гривне, прогнозируют эксперты. Это может повлечь за собой подорожание горючего и продуктов питания.
Больше в цене будут становиться и фрукты. А из-за неурожая в Украине аж на 70% вырастет стоимость яблок. Однако станут дешевле овощи.