Жесткий карантин в Украине, который был введения в марте, полностью сбил первую волну пандемии коронавируса.

Это удалось сделать из-за того, что в Европе она началась раньше.

Об этом на брифинге в Ровенской области заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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— У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили к трудностям в экономике и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране — это кризис в семье. Но они сбили полностью первую волну, — отметил Зеленский.

По его словам, первая волна в Европе началась значительно раньше, что позволило оценить последствия и подготовиться Украины к появлению больных коронавирусом и к внедрению карантина. Также президент отметил, что не все понимают опасность коронавирусной инфекции, но она высокая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 1 октября в Украине зафиксировали 4 069 новых случаев коронавируса. Это очередной антирекорд за все время пандемии Covid-19.

В общем от вируса умерло 4 193 украинцев, за последние сутки — 64 человека. Выздороветь удалось 94 443 гражданам страны, за вчера — 2 083 пациентам.

Наибольшее количество случаев за последние сутки обнаружили в Харьковской — 450, Днепропетровской — 266 и Одесской областях — 260.