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Факты / Украина

Опять антирекорд – в Украине 4 069 новых случаев коронавируса

По состоянию на 1 октября коронавирус в Украине подтвердили у 213 028 человек. Уже второй день подряд в стране фиксируют антирекорд суточного прироста больных — 4 069 новых случаев, 30 сентября их было 4 027.

За время пандемии от вируса умерли 4 193 украинца, за последние сутки — 64 человека.

Выздороветь удалось 94 443 гражданам страны, за вчера — 2 083 пациентам.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

За сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (+450), Днепропетровской (+266) и Одесской (+260) областях.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область — 6 308 (+114);
  • Волынская область — 8 194 (+135);
  • Днепропетровская область — 6 088 (+266);
  • Донецкая область — 3 557 (+80);
  • Житомирская область — 6 088 (+165);
  • Закарпатская область — 9 918 (+99);
  • Запорожская область — 4 128 (+133);
  • Ивано-Франковская область — 13 837 (+137);
  • Кировоградская область — 1 127 (+19);
  • Киевская область — 9 279 (+140);
  • Львовская область — 20 590 (+240);
  • Луганская область — 1 091 (+42);
  • Николаевская область — 3 270 (+107);
  • Одесская область — 13 789 (260);
  • Полтавская область — 2 345 (+114);
  • Ровенская область — 12 554 (+143);
  • Сумская область — 4 435 (+212);
  • Тернопольская область — 13 767 (+253);
  • Харьковская область — 19 128 (+450);
  • Херсонская область — 1 168 (+34);
  • Хмельницкая область — 6 188 (+120);
  • Черновицкая область — 14 605 (+159);
  • Черкасская область — 4 165 (+143);
  • Черниговская область — 4 254 (+127).

Коронвірус в Україні 1 жовтня 2020

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 30 сентября, вирус в стране подтвердили у 208 959 человек, за сутки — 4 027 новых случаев, что было очередным антирекордом.

Умерли от вируса 4 129 граждан страны.

Преодолели болезнь 92 360 украинцев.

Фото: Dreamstime

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