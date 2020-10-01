По состоянию на 1 октября коронавирус в Украине подтвердили у 213 028 человек. Уже второй день подряд в стране фиксируют антирекорд суточного прироста больных — 4 069 новых случаев, 30 сентября их было 4 027.

За время пандемии от вируса умерли 4 193 украинца, за последние сутки — 64 человека.

Выздороветь удалось 94 443 гражданам страны, за вчера — 2 083 пациентам.

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За сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (+450), Днепропетровской (+266) и Одесской (+260) областях.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 6 308 (+114);

Волынская область — 8 194 (+135);

Днепропетровская область — 6 088 (+266);

Донецкая область — 3 557 (+80);

Житомирская область — 6 088 (+165);

Закарпатская область — 9 918 (+99);

Запорожская область — 4 128 (+133);

Ивано-Франковская область — 13 837 (+137);

Кировоградская область — 1 127 (+19);

Киевская область — 9 279 (+140);

Львовская область — 20 590 (+240);

Луганская область — 1 091 (+42);

Николаевская область — 3 270 (+107);

Одесская область — 13 789 (260);

Полтавская область — 2 345 (+114);

Ровенская область — 12 554 (+143);

Сумская область — 4 435 (+212);

Тернопольская область — 13 767 (+253);

Харьковская область — 19 128 (+450);

Херсонская область — 1 168 (+34);

Хмельницкая область — 6 188 (+120);

Черновицкая область — 14 605 (+159);

Черкасская область — 4 165 (+143);

Черниговская область — 4 254 (+127).

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 30 сентября, вирус в стране подтвердили у 208 959 человек, за сутки — 4 027 новых случаев, что было очередным антирекордом.

Умерли от вируса 4 129 граждан страны.

Преодолели болезнь 92 360 украинцев.