Коронавирус в Украине 2 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 2 октября в Украине зафиксировали 217 661 случай коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 4 633 человек. Это новый антирекорд в стране.

За прошедшие сутки 68 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 4 261 жертве коронавируса.

В то же время 2 193 человека выздоровели за сутки. За время эпидемии болезнь победили 96 591 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 116 809 человек, что на 2 372 больше, чем днем ранее.

Статистика коронавируса по состоянию на 2 октября по областям:

Винницкая обл — 6452 (+144);

Волынская обл — 8325 (+131);

Днепропетровская обл — 6422 (+334);

Донецкая обл — 3650 (+93);

Житомирская обл — 6265 (+177);

Закарпатская обл — 10004 (+86);

Запорожская обл — 4284 (+156);

Ивано-Франковская обл — 13968 (+131);

Кировоградская обл — 1141 (+14);

м. Киев — 23602 (+447);

Киевская обл — 9428 (+149);

Львовская обл — 20826 (+236);

Луганская обл — 1140 (+49);

Николаевская обл — 3369 (+99);

Одесская обл — 14069 (+280);

Полтавская обл — 2512 (+167);

Ровенская обл — 12770 (+216);

Сумская обл — 4677 (+242);

Тернопольская обл — 13996 (+229);

Харьковская обл — 19588 (+460);

Херсонская обл — 1250 (+82);

Хмельницкая обл — 6432 (+244);

Черновицкая обл — 14787 (+182);

Черкасская обл — 4295 (+130);

Черниговская обл — 4409 (+155).

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Статистика коронавируса прошлых суток

В Украине уже третий день подряд растет число новых случаев Covid-19.

Днем ранее, 1 октября, было зафиксировано 4 069 новых случаев инфицирования.

30 сентября власти отчитались о 4 027 новых случаях.