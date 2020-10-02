Коронавирус в Украине 2 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 2 октября в Украине зафиксировали 217 661 случай коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 4 633 человек. Это новый антирекорд в стране.
За прошедшие сутки 68 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 4 261 жертве коронавируса.
В то же время 2 193 человека выздоровели за сутки. За время эпидемии болезнь победили 96 591 человек.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 116 809 человек, что на 2 372 больше, чем днем ранее.
Статистика коронавируса по состоянию на 2 октября по областям:
- Винницкая обл — 6452 (+144);
- Волынская обл — 8325 (+131);
- Днепропетровская обл — 6422 (+334);
- Донецкая обл — 3650 (+93);
- Житомирская обл — 6265 (+177);
- Закарпатская обл — 10004 (+86);
- Запорожская обл — 4284 (+156);
- Ивано-Франковская обл — 13968 (+131);
- Кировоградская обл — 1141 (+14);
- м. Киев — 23602 (+447);
- Киевская обл — 9428 (+149);
- Львовская обл — 20826 (+236);
- Луганская обл — 1140 (+49);
- Николаевская обл — 3369 (+99);
- Одесская обл — 14069 (+280);
- Полтавская обл — 2512 (+167);
- Ровенская обл — 12770 (+216);
- Сумская обл — 4677 (+242);
- Тернопольская обл — 13996 (+229);
- Харьковская обл — 19588 (+460);
- Херсонская обл — 1250 (+82);
- Хмельницкая обл — 6432 (+244);
- Черновицкая обл — 14787 (+182);
- Черкасская обл — 4295 (+130);
- Черниговская обл — 4409 (+155).
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Статистика коронавируса прошлых суток
В Украине уже третий день подряд растет число новых случаев Covid-19.
Днем ранее, 1 октября, было зафиксировано 4 069 новых случаев инфицирования.
30 сентября власти отчитались о 4 027 новых случаях.