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Факты / Украина

4 633 новых случая за сутки: в Украине новый коронавирусный антирекорд

По состоянию на 2 октября в Украине зафиксировали 217 661 случай коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 4 633 человек. Это новый антирекорд в стране.

За прошедшие сутки 68 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 4 261 жертве коронавируса.

В то же время 2 193 человека выздоровели за сутки. За время эпидемии болезнь победили 96 591 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 116 809 человек, что на 2 372 больше, чем днем ранее.

Статистика коронавируса по состоянию на 2 октября по областям:

  • Винницкая обл — 6452 (+144);
  • Волынская обл — 8325 (+131);
  • Днепропетровская обл — 6422 (+334);
  • Донецкая обл — 3650 (+93);
  • Житомирская обл — 6265 (+177);
  • Закарпатская обл — 10004 (+86);
  • Запорожская обл — 4284 (+156);
  • Ивано-Франковская обл — 13968 (+131);
  • Кировоградская обл — 1141 (+14);
  • м. Киев — 23602 (+447);
  • Киевская обл — 9428 (+149);
  • Львовская обл — 20826 (+236);
  • Луганская обл — 1140 (+49);
  • Николаевская обл — 3369 (+99);
  • Одесская обл — 14069 (+280);
  • Полтавская обл — 2512 (+167);
  • Ровенская обл — 12770 (+216);
  • Сумская обл — 4677 (+242);
  • Тернопольская обл — 13996 (+229);
  • Харьковская обл — 19588 (+460);
  • Херсонская обл — 1250 (+82);
  • Хмельницкая обл — 6432 (+244);
  • Черновицкая обл — 14787 (+182);
  • Черкасская обл — 4295 (+130);
  • Черниговская обл — 4409 (+155).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус в Украине 2 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

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Статистика коронавируса прошлых суток

В Украине уже третий день подряд растет число новых случаев Covid-19.

Днем ранее, 1 октября, было зафиксировано 4 069 новых случаев инфицирования.

30 сентября власти отчитались о 4 027 новых случаях.

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