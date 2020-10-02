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Факты / Украина

Черные ящики Ан-26, разбившегося под Чугуевом, расшифровали

Расшифровка черных ящиков самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом в Харьковской области, уже завершилась. Сейчас специалисты занимаются моделированием траектории полета.

Минобороны сообщило, что вся информация пока является засекреченной, чтобы избежать предвзятых действий и клеветы в деле.

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— Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирования всего полета, — говорится в сообщении.

Катастрофа под Чугуевом

1 октября во Минобороны сообщили, что безотлагательно выплатят помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, когда получат документы по каждому из них.

Ведомство уже зарезервировало для выплат 40,98 млн грн. Каждая семья получит по 1,57 млн грн. Документы будут оформляться через областные военные комиссариаты по месту жительства получателей помощи.

Источник: РБК-Украина

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