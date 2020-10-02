У главы правления НАК Нафтогаз Андрея Коболева диагностировали коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Вчера Коболев вернулся из командировки, а сегодня получил положительный тест на Covid-19.

— Чувствую себя хорошо. Надеюсь, что обоняние не потеряю — ни реальное, ни деловое. Все рабочие встречи буду проводить в режиме онлайн.

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Кроме того, глава Нафтогаза сообщил, что пока его обязанности будет исполнять заместитель Сергей Перелома.

Также коронавирусом заболели украинские депутаты Нестор Шуфрич (Оппозиционная платформа За жизнь) и Игорь Палица (За будущее).

Палица решил сделать текст, когда узнал, что контактировал с больными. Шуфрич сделал четыре теста, но только один из них оказался положительным.

Фото: Нафтогаз