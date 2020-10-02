За последние сутки в больницы Украины с коронавирусом были госпитализированы 801 человек. Всего в медицинских учреждениях с Covid-19 или с подозрением на него находится более 15 тыс. украинцев.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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— За прошедшие сутки были госпитализированы 801 человек, непосредственно в стационарах проходит лечение 15 797 человек. Очень быстро растет количество людей со средним или тяжелым течением болезни, — сказал Степанов.

По данным Минздрава, за последние сутки было проведено 50 734 исследования на коронавирус, в частности 29 527 методом ПЦР, и 21 207 — методом ИФА.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 октября в Украине обнаружили 4 633 новых случая коронавируса. Всего Covid-19 болеет 217 661 украинец.

За прошедшие сутки 68 человек умерли от осложнений, всего — 4 261. В то же время 2 148 человек выздоровели в сутки. За время эпидемии болезнь победили 96 591 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области — 460, в том числе в Харькове — 342, Днепропетровской области — 334, Одесской — 280, Хмельницкой — 244.