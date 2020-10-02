2 октября в Киеве зафиксировали 447 случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 23 602 подтвержденных случаев заболевания коронавірусом.

За последние сутки 10 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 401.

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Заболели за прошлые сутки:

251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;

168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

10 девочек от 1 до 17 лет;

18 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 312 человек. Всего коронавирус преодолели 7 253 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском райони- 93, Деснянском — 70, Подольском районе — 61.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: