2 октября в Киеве зафиксировали 447 случаев заражения Covid-19.
Всего в столице 23 602 подтвержденных случаев заболевания коронавірусом.
За последние сутки 10 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 401.
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Заболели за прошлые сутки:
- 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;
- 168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 10 девочек от 1 до 17 лет;
- 18 мальчиков от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие — на самоизоляции.
За минувшие сутки выздоровели 312 человек. Всего коронавирус преодолели 7 253 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском райони- 93, Деснянском — 70, Подольском районе — 61.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.