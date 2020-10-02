Коронавирус в Раде: инфицировались нардепы Палица и Шуфрич

Еще два народных депутата заразились коронавирусом. О своем положительном тесте в эфире ток-шоу на украинском телеканале признались Игорь Палица и Нестор Шуфрич, представляющие фракции За будущее и Оппозиционная платформа За жизнь соответственно.

Палица заявил, что пошел сделать тест, когда узнал, что контактировал с инфицированными людьми. В то же время симптомов Covid-19 народный избранник не ощущает.

— Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение, — рассказал он.

Со своей стороны Шуфрич заявил, что сдал четыре теста на коронавирус. Первый из них показал инфицирование, а остальные три теста были отрицательными. В понедельник нардеп сдаст очередной тест.

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Коронавирус у Порошенко

29 сентября стало известно, что у пятого президента и нардепа от фракции Европейская солидарность Петра Порошенко обнаружили коронавирус.

О своем инфицирования рассказал сам Порошенко и сообщил, что проходит лечение дома.

Из-за инфицирования коронавируса народный депутат был вынужден прервать поездки по регионам.