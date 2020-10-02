Внучка первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина Мария отреагировала на освобождение своего дедушки с ТКГ.

По ее словам, она получила очень много слов поддержки от разных людей в соцсети и на улице.

Читайте: Я надеялся, что меня услышат и поймут: Фокин о заявлении относительно войны на Донбассе

— Очень приятно, много теплых слов сказали и написали о моем дедушке. Спасибо всем за такую любовь. Ко мне подходят люди и выражают свое восхищение им и его силой, — прокомментировала Маша Фокина.

Читатели Маши Фокиной стали комментировать сообщение. Часть выражала слова благодарности и писали, чтобы дедушка прожил еще много лет, и просили передать низкий ему поклон. Другая часть писали, что Витольд Фокин уже нужно идти “на покой”.

— Мария! Вы хорошая. Дедушка — умный. Но его время уже прошло. Цифры в паспорте подсказывают, то ему уже пора отдохнуть, подумать о вечном. Не надо было ему позориться, — написал один из подписчиков.

Увольнение Витольда Фокина

30 сентября Витольда Фокина уволили от исполнения обязанностей первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонний контактной группе. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства.