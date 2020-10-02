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Факты / Украина / Политика

НАПК снова вызывает нардепа Герега чтобы тот объяснил о продаже масок чиновникам

Национальное агентство по предупреждению коррупции хочет услышать объяснения от депутата Александра Герегы о торговле гигиеническими средствами против коронавируса. Он предлагал купить такие товары главе Киевского городского совета Виталию Кличко, мэру Днепра Дмитрию Филатову и мэру Харькова Геннадию Кернесу.

В НАПК сообщают, что 24 апреля в Киев из Китая прибыл груз с медицинскими масками, халатами, защитными очками и другим. Заказчик этого груза — компания Эпицентр К, где Герега является конечным бенефициаром. 28 апреля нардеп разослал письма городским чиновникам с предложением купить товары.

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— Эти действия народный депутат Александр Герега поступил в условиях реального конфликта интересов, является административным правонарушением, связанным с коррупцией.

Сейчас в НАПК готовы оформить протокол об административном правонарушении, ведь уверены, что имеют достаточно доказательств для этого. Александр Герега должен прийти в НАПК с 12 по 15 октября.

Напомним, что депутата Герегу уже вызвали в НАПК  в августе этого года. Причина та же — нарушение требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Нардеп входил в список из 12 человек, которых тогда вызвали в НАПК. Среди них также был начальник управления Офиса Генпрокурора Дмитрий Литкевич.

Источник: НАПК

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