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Факты / Украина / Общество

Паники на борту не было: курсант рассказал о последних минутах в самолете Ан-26

Курсант Вячеслав Золочевский, который выжил в катастрофе Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что до последнего момента паники на борту не было.

О падении давления в левом двигателе он вообще не знал, пишет LB.ua.

Курсант отметил, что после каждого приземления и перед каждым взлетом самолет осматривали.

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— Когда мы сели на борт, самолет был полностью исправен, — сказал он.

Авиакатастрофа под Чугуевом

Учебный штурманский самолет Ан-26 упал в 1,5 километрах от аэродрома в Чугуеве. Погибло 19 курсантов и семь членов экипажа, одному курсанту удалось выжить.

Бортовые самописцы цели, информация на них сохранена.

Экспертиза черных ящиков продлится три-пять дней.

Источник: LB.ua

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