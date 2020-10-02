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Факты / Происшествия

Подделывали документы: в Киеве на взятке задержали сотрудников Госпотребслужбы

В Киеве руководитель Главного управления Госпотребслужбы и специалист отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины получали взятки за подделку документов.

За выдачу ветеринарного свидетельства и экспертного лабораторного заключения сотрудники требовали неправомерную выгоду в размере $1,1 тыс.

Полиции удалось задержать их во время получения очередной взятки.

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Следствие установило три факта получения неправомерной выгоды за последнее время, общая сумма составила $3,6 тыс. и 10 тыс. грн.

Подозреваемым грозит до десяти лет заключения без возможности занимать определенные должности в течение трех лет. Их имущество конфискуют.

  • затримання на хабарі
  • затримання на хабарі
  • затримання на хабарі
  • затримання на хабарі
Подделывали документы: в Киеве на взятке задержали сотрудников Госпотребслужбы / 2 фотографии

В столице карманники предлагали полиции взятку в размере 30 тыс. грн. Они грабили людей возле железнодорожного вокзала, поэтому решили подкупить стражей порядка, чтобы избежать наказания.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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