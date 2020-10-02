За сентябрь 2020 году в украинском сегменте Facebook опубликовали около 36 тыс. постов с признаками политической рекламы.

Председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская во время пресс-конференции сообщила, что их совокупная стоимость составляет от $1,15 млн до $1,4 млн.

В августе и в начале сентября публикаций подобного содержания было вдвое меньше, их совокупная стоимость составляла около $400 тыс.

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Гражданская сеть Опора сформировала рейтинг политических сил, которые больше всего используют соцсети для своей агитации.

На первом месте оказалась партия За будущее, которая потратила $103 091. Второе место занял Наш край, который в сентябре потратил более $64 тыс. На третьем месте Слуга народа — $42 тыс.

Несколько меньшие затраты у Европейской солидарности — $35 тыс. и Победы Пальчевского — $28 тыс.

Какие партии преодолеют барьер 5% на местных выборах

Местные выборы 2020 состоятся в воскресенье 25 октября. Согласно опросу социологической группы Рейтинг, условный 5% барьер преодолевают пять политсил: Слугу народа готовы поддержать 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, Европейскую солидарность — 11,4%, Оппозиционну платформу — За жизнь — 11,4%, Батькивщину — 8,3% и За будущее — 6,2%.

56% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах.