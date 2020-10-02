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Факты / Украина / Общество

Три антирекорда и каникулы на 10 дней раньше — коронавирус в Украине 2 октября

За последние дни зафиксированы три антирекорда подряд — количество новых случаев коронавируса в Украине приближается к отметке в 5 тыс.

2 октября тестирование подтвердило Covid-19 еще у 4 633 украинцев, в целом заболел 217 661 человек.

За день умерли 68 пациентов, а выздоровели – 2 193.

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В то же время в Минздраве заявляют о постоянном росте количества госпитализированных больных с коронавирусом.

По данным Максима Степанова, только за сутки в больницы доставили 801 человека, всего в медучреждениях с Covid-19 или с подозрением находятся более 15 тыс. украинцев.

Карантин в Украине — главные новости 2 октября 2020

У любой системы есть предел

Министерстр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Он заверил, что Минздрав и в дальнейшем будет увеличивать количество коек для больных коронавирусом, однако, по его словам, у каждой системы есть предел — может просто не хватить медработников.

Осенние каникулы

Школьники могут пойти на осенние каникулы на 10 дней раньше. Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил это подготовкой к местным выборам — чтобы образовательный процесс и голосование на участках не пересекались.

Он считает, что на период, когда избирательный и учебный процессы совпадают, вход на участок должен быть отдельный.

Кто из чиновников и нардепов заразился Covid-19

От коронавируса никто не застрахован. Сегодня глава Нафтогаза Андрей Коболев подтвердил, что у него Covid-19.

Чувствует себя хорошо, все рабочие встречи будет проводить онлайн.

Также коронавирусом заболели нардепы Нестор Шуфрич и Игорь Палица.

Фото: Dreamstime

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