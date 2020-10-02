У любой системы есть предел: Степанов обратился к украинцам из-за коронавируса

Министерство здравоохранения в течение длительного времени предупреждало украинцев, что пренебрежение противоэпидемическими правилами приведет к сложной ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, комментируя стремительный рост количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

— Это то, о чем мы предупреждали, — сказал он.

Власти будут продолжать увеличивать количество коек в больницах, обеспечивать их аппаратами ИВЛ, но у каждой системы есть предел, добавил Степанов.

— У нас банально может не хватить медицинских работников. Я обращаюсь ко всем украинцам с призывом пользоваться правилами и рекомендациями, которые есть в Украине в связи с Covid-19. Надевайте маску, придерживайтесь социальной дистанции — это все снижает риск инфицирования, — сказал министр.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Резкий рост количества новых случаев Covid-19

В Украине уже третий день подряд растет число новых случаев Covid-19.

По состоянию на 2 октября в Украине стало известно об инфицировании еще 4 633 человек. В общем уже известно о 217 661 человеке, заразившемся коронавирусом.

Днем ранее, 1 октября, было зафиксировано 4 069 новых случаев инфицирования.

30 сентября власти отчитались о 4 027 новых случаях.