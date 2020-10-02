В Чернигове напали на пассажирский автобус Автолюкс

Украинский перевозчик Автолюкс сообщил о разбойном нападени на пассажирский автобус, который курсировал из Киева в Чернигов.

По свидетельству водителя, в 00.30 часов автобус следовал по ул. Громадская в Чернигове. Неожиданно на дорогу выбежало несколько человек в масках, которые начали бить по автобусу тупыми предметами.

В результате в нем повреждено лобовое стекло и полностью выбиты боковые рамы.

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По данным компании, водитель автобуса физически не пострадал, но находится в шоковом состоянии. На момент нападения пассажиров в автобусе уже не было. К месту происшествия была вызвана полиция, оформлены необходимые документы.

ДТП на Хмельнитчине

15 сентября в Хмельницкой области в микрорайоне Ружчина произошло ДТП с участием легкового автомобиля Tesla и рейсового автобуса.

В результате аварии пострадали восемь человек.

На месте происшествия работали спасатели. Они отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить возгорание.