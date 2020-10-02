У Кернеса отрицательный тест на коронавирус

Мэр Харькова Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщил бизнесмен Павел Фукс у себя в Telegram-канале.

Кернес с 17 сентября лечится в берлинской клинике Шарите.

Читайте: Кернес и Добкин будут баллотироваться в мэры Харькова — список кандидатов

— Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет, — написал Павел Фукс.

У Кернеса Covid-19

10 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в городскую больницу. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких.

16 сентября Кернеса самолетом доставили в Берлин.

В то же время Геннадия Адольфовича зарегистрировали кандидатом в мэры Харькова.

Источник: Павел Фукс