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Факты / Украина / Общество

У Кернеса отрицательный тест на коронавирус

Мэр Харькова Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщил бизнесмен Павел Фукс у себя в Telegram-канале.

Кернес с 17 сентября лечится в берлинской клинике Шарите.

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— Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет, — написал Павел Фукс.

У Кернеса Covid-19

10 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в городскую больницу. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких.

16 сентября Кернеса самолетом доставили в Берлин.

В то же время Геннадия Адольфовича зарегистрировали кандидатом в мэры Харькова.

Источник: Павел Фукс

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