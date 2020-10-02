Памятник Махатме Ганди открыли в Киеве 2 октября в ботаническом саду имени Фомина.

Открытие состоялось в честь 150-летия индийского государственного и политического деятеля, одного из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатмы Ганди.

— Первый вопрос, который я себе задаю, когда думаю о Махатме Ганди — насколько он сегодня, как и раньше, известный, популярный и важный. Я считаю, что его роль в будущем будет только расти, — подчеркнул посол Индии в Украине Партха Сатпатхи.

По словам посла, памятник Махатме Ганди посвященный дружбе Украины и Индии и лучшему взаимопониманию между двумя народами.

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Сатпатхи отметил, что территория вокруг монумента называется оазисом мира, который поможет укрепить дружбу между украинцами и индийцами.

Кроме этого, заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров выразила надежду, что таких памятников в Украине будет появляться больше.

Сам памятник Махатме Ганди был открыт посольством Индии в Украине совместно с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.















В Киеве открыли памятник Махатме Ганди / 4 фотографии

Национальный рекорд по количеству памятников

В конце августа МИД сообщил, что памятник Тарасу Шевченко побил национальный рекорд — за рубежом насчитали 78 монументов украинскому поэту. В 42 странах мира есть памятник Шевченку.

Традиционно памятники Тарасу Шевченко в чужих городах означают присутствие украинской общины. Именно там проходят торжественные празднования крупных украинских праздников.

Фото: Эспресо