Учителя получат эмоциональную поддержку, а ученики – консультации по будущей профессии

Ко Дню учителя столичная власть подготовила подарок не только учителям, но и ученикам с родителями, запустив Онлайн платформу КГГА по эмоциональной поддержке учителей и карьерного консультирования для учащихся.

Ее разработчик – Образовательный хаб города Киева, который является структурным подразделением КНП Образовательное агентство города Киева.

— В этот сложный период наша задача – максимально поддержать учителей, на плечи которых сейчас выпала большая нагрузка, в том числе и психологическая. Также с помощью этого проекта мы начинаем системную реализацию профориентации среди учащихся, – заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

На данной платформе любой учитель может заказать в удобный для себя день и время бесплатную индивидуальную консультацию с психологами и тренерами по эмоциональному интеллекту Образовательного хаба города Киева и проконсультироваться по вопросам буллинга, если такой случай будет в учебном заведении.

— Ученики и их родители также смогут свободно пообщаться с карьерными консультантами, которые помогут раскрыть способности ребенка и определить, в какой сфере лучше продолжить обучение, а затем и правильно выбрать профессию. Это первый в Украине системный проект по профориентации школьников с помощью карьерных советников, – отметил директор КНП Образовательное агентство города Киева Бадри Лолашвили. — Мы применили инновационную технологию перевернутого колл-центра – когда консультант звонит учителю или родителям с учеником в заранее выбранное ими время. Такую технологию мы успешно использовали весной во время жесткого карантина в рамках Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19 по эмоциональной поддержке людей, услугами которой воспользовались более 100 тыс. человек, — сказала директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

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Кроме психологических консультаций и помощи в выборе будущей профессии на виртуальной платформе КГГА для учащихся есть бесплатная возможность для педагогов повысить квалификацию на курсе Образовательного хаба города Киева — Искусство преподавания — и изучать английский язык с помощью известного образовательного проекта Украина Lingva.Skills, который разработала Ассоциация инновационного и цифрового образования.

Для учеников – проходить мультимедийные курсы по профориентации в интересном геймифицированном SCORM-формате.

Напомним, ранее мы писали, что украинские учителя будут обучаться с помощью мультимедийных курсов.