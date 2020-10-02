Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и или зеленой зоне.

В зеленую зону входят: Хорватия, Албания, Болгария, Египет и Турция, всего 151 страна.

В красной зоне остаются: США, Молдова, Бразилия, Израиль, Франция, Бельгия, Аргентина, всего 43 страны.

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Украина, по обновленной информации, продолжает находиться в зеленой зоне.

Всего в перечне значится 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Страны, после которых не требуется самоизоляция

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

Прибытие из страны зеленой зоны:

самоизоляция или обсервация не требуется.

Прибытие из страны красной зоны:

обсервация/самоизоляция на 14 дней после пересечения границы (можно ее прекратить, если сдать ПЦР-тест).

С 1 августа можно избежать самоизоляции, если предоставить ПЦР-тест еще до возвращения в Украину, но не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.