Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и или зеленой зоне.
В зеленую зону входят: Хорватия, Албания, Болгария, Египет и Турция, всего 151 страна.
В красной зоне остаются: США, Молдова, Бразилия, Израиль, Франция, Бельгия, Аргентина, всего 43 страны.
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Украина, по обновленной информации, продолжает находиться в зеленой зоне.
Всего в перечне значится 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.
Страны, после которых не требуется самоизоляция
Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.
Прибытие из страны зеленой зоны:
- самоизоляция или обсервация не требуется.
Прибытие из страны красной зоны:
- обсервация/самоизоляция на 14 дней после пересечения границы (можно ее прекратить, если сдать ПЦР-тест).
С 1 августа можно избежать самоизоляции, если предоставить ПЦР-тест еще до возвращения в Украину, но не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.