Вопрос помощи одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе не может даже подниматься. Так президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление нардепа от Слуги народа Людмилы Марченко о предоставлении военной помощи Азербайджану.

— Мы призываем к диалогу Армению и Азербайджан для деэскалации конфликта. Что касается отношения с Азербайджаном, то они в последние год-два действительно особые, очень мощные в экономическом и геополитическом направлениях, — признал Зеленский.

Он отметил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, потому что так делает Баку, если вспомнить Крым и Донбасс.

По его словам, подобные конфликты нельзя называть замороженными, поскольку это состояние не может быть постоянным.

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— Они могут быть замороженными на определенное время. Что будет потом, неважно, диверсия, или провокация, но это все же будет взрыв, даже если прошло 30 лет после того, как была война в том или ином месте на нашей планете. Поэтому надо решать вопросы быстро, — подытожил Зеленский.

Скандальное заявление Марченко по Азербайджану

В эфире одного из телеканалов, комментируя конфликт между Арменией и Азербайджаном, нардеп от Слуги народа Людмила Марченко заявила о якобы готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану в случае возникновения такой необходимости.

В ответ в МИД, МВД и в самой фракции заявили, что это личное мнение народного депутата, и оно не имеют ничего общего с официальной позицией Украины.