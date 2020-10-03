Пятого президента Петра Порошенко, который болеет Covid-19, госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу.
Также заболела их дочь, сообщила жена лидера партии Европейская солидарность Марина Порошенко.
— Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения.
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О том, что Петр Порошенко заболел коронавирусом, стало известно 29 сентября.
Тогда он чувствовал себя лучше, потому лечился дома, и отмечал, что надеется на скорейшее выздоровление.
В течение нескольких последних дней положительный тест на коронавирус получили также ряд народных депутатов Украины, среди которых Игорь Палица (За будущее), Нестор Шуфрич (Оппозиционная платформа За жизнь), Кира Рудик (Голос) и Жан Беленюк (Слуга народа).