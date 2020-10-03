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Факты / Украина

Количество погибших в пожарах в Луганской области увеличилось до 11

Из-за лесных пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Спасатели нашли тела еще четырех человек, которых ранее считали пропавшими без вести.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

Тела погибших, которые считались пропавшими без вести, нашли под завалами домов в селах Сиротино и Вороново.

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Между тем, в ГСЧС сообщили, что наиболее сложная ситуация с пожарами сейчас наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

За прошедшие сутки спасателям удалось ликвидировать пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района на площади 50 га. Продолжается тушение семи основных очагов огня.

К тушению лесных пожаров в Луганской области привлечены около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники.

Фото: ГСЧС

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