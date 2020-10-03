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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

3 октября в Киеве зафиксировали 441 случай заражения Covid-19.

Всего в столице 24 043 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

За последние сутки 12 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 413.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Заболели за прошлые сутки:

  • 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет;
  • 10 девочек от трех месяцев до 17 лет и 14 мальчиков от 4 лет до 16.

В больницы столицы госпитализировали 51 пациента. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 404 человека. Всего коронавирус преодолели 7 657 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах — по 78, и в Подольском районе — 40 больных.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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