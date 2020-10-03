На месте авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, которая унесла жизни 26 человек, прошла панихида.
На место трагедии пришли не только родственники погибших офицеров и курсантов, а друзья, коллеги и представители общественности.
Люди несли цветы и лампадки на пепелище, где недавно лежали обломки самолета.
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На месте установили кресты и выставили портреты погибших.
Авиакатастрофа Ан-26
25 октября авиакатастрофа Ан-26, который упал в 1,5 километрах от аэродрома в Чугуеве, унесла жизни 26 человек.
На борту находились 19 курсантов и семь членов экипажа. Лишь одному курсанту удалось выжить, сейчас он находится в больнице.
Выживший курсант Вячеслав Золочевский рассказал, что до последнего момента на борту судна паники не было.
Источник: Чугуевская РГА