PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Минздрав дополнил список больниц, принимающих пациентов с Covid-19

Для больных коронавирусом в Украине предусмотрено более 29 тыс. коек, но они заполнены уже на 53,9%.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас в больницах находятся 16 076 человек с диагнозом Covid-19, и каждый день это количество только увеличивается.

В связи с этим, как сообщил Степанов, он подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах, которые будут принимать больных коронавирусом.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус в Украине 3 октября

3 октября в Украине зафиксирован еще 4 661 случай инфицирования Covid-19. И это уже четвертый антирекорд подряд.

Общее количество заболевших достигло 222 322 случаев.

Имеем также антирекорд по количеству летальных случаев — за сутки умерло 92 человека.

Выздоровели за день  2146 украинцев.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка