Для больных коронавирусом в Украине предусмотрено более 29 тыс. коек, но они заполнены уже на 53,9%.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас в больницах находятся 16 076 человек с диагнозом Covid-19, и каждый день это количество только увеличивается.

В связи с этим, как сообщил Степанов, он подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах, которые будут принимать больных коронавирусом.

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Коронавирус в Украине 3 октября

3 октября в Украине зафиксирован еще 4 661 случай инфицирования Covid-19. И это уже четвертый антирекорд подряд.

Общее количество заболевших достигло 222 322 случаев.

Имеем также антирекорд по количеству летальных случаев — за сутки умерло 92 человека.

Выздоровели за день 2146 украинцев.