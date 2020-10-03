В Украине за последний день еще 4 661 человек заболел Covid-19. По состоянию на 3 октября количество заболевших достигло 222 322 случаев.

Из них от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 4 353 пациента, а за последний день – 92.

Выздоровели за время пандемии 98 737 больных, в том числе 2 146 за сутки.

Сейчас в Украине 119 232 активных больных Covid-19.

Больше всего случаев инфицирования за день в Харьковской области — 516, в Киеве 441 больной, на третьем месте Одесская область, где 310 новых пациентов с коронавирусом.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Ситуация с корнавирусом в регионах:

Винницкая обл – 6 554 (+102)

Волынская обл – 8 455 (+130)

Днепропетровская обл – 6 719 (+297)

Донецкая обл – 3 864 (+214)

Житомирская обл – 6 468 (+203)

Закарпатская обл – 10 105 (+101)

Запорожская обл – 4 401 (+117)

Ивано-Франковская обл – 14 093 (125)

Кировоградская обл – 1 158 (+17)

г. Киев – 24 043 (+441)

Киевская обл – 9 591 (+163)

Львовская обл – 21 032 (+206)

Луганская обл – 1 207 (+67)

Николаевская обл – 3 490 (+121)

Одесская обл – 14 379 (+310)

Полтавская обл – 2 727 (+215)

Ровенская обл – 12 956 (+186)

Сумская обл – 4 908 (+231)

Тернопольская обл – 14 167 (+171)

Харьковская обл – 20 104 (+516)

Херсонская обл – 1 340 (+90)

Хмельницкая обл – 6 647 (+215)

Черновицкая обл — 14966 (+179)

Черкасская обл – 4 430 (+135)

Черниговская обл – 4 518 (+109).

Коронавирус в Украине 2 октября

По состоянию на 2 октября коронавируосм в Украине еще 4 633 человек заразились Covid-19. Это был третий антирекорд подряд. В общем заболел 217 661 украинцев.

За вчерашний день умерли 68 пациентов, а выздоровели 2 193 больных.