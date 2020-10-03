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Факты / Украина / Общество

Новый антирекорд: в Украине еще 4 661 человек заболел коронавирусом

В Украине за последний день еще 4 661 человек заболел Covid-19. По состоянию на 3 октября количество заболевших достигло 222 322 случаев.

Из них от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 4 353 пациента, а за последний день – 92.

Выздоровели за время пандемии 98 737 больных, в том числе 2 146 за сутки.

Сейчас в Украине 119 232 активных больных Covid-19.

Больше всего случаев инфицирования за день в Харьковской области — 516, в Киеве 441 больной, на третьем месте Одесская область, где 310 новых пациентов с коронавирусом.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Ситуация с корнавирусом в регионах:

  • Винницкая обл – 6 554 (+102)
  • Волынская обл – 8 455 (+130)
  • Днепропетровская обл – 6 719 (+297)
  • Донецкая обл – 3 864 (+214)
  • Житомирская обл – 6 468 (+203)
  • Закарпатская обл – 10 105 (+101)
  • Запорожская обл – 4 401 (+117)
  • Ивано-Франковская обл – 14 093 (125)
  • Кировоградская обл – 1 158 (+17)
  • г. Киев – 24 043 (+441)
  • Киевская обл – 9 591 (+163)
  • Львовская обл – 21 032 (+206)
  • Луганская обл – 1 207 (+67)
  • Николаевская обл – 3 490 (+121)
  • Одесская обл – 14 379 (+310)
  • Полтавская обл – 2 727 (+215)
  • Ровенская обл – 12 956 (+186)
  • Сумская обл – 4 908 (+231)
  • Тернопольская обл – 14 167 (+171)
  • Харьковская обл – 20 104 (+516)
  • Херсонская обл – 1 340 (+90)
  • Хмельницкая обл – 6 647 (+215)
  • Черновицкая обл — 14966 (+179)
  • Черкасская обл – 4 430 (+135)
  • Черниговская обл – 4 518 (+109).

Коронавирус в Украине 2 октября

По состоянию на 2 октября коронавируосм в Украине еще 4 633 человек заразились Covid-19. Это был третий антирекорд подряд. В общем заболел 217 661 украинцев.

За вчерашний день умерли 68 пациентов, а выздоровели 2 193 больных.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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