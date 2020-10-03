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Факты / Украина

В Украине только в одном регионе можно ослаблять карантин — Минздрав

По состоянию на 3 октября только один регион Украины готов к ослаблению карантинных мер — Кировоградская область. Уровень заболеваемости там находится в пределах нормы  — 19,9 на 100 тыс. населения.

В других же регионах этот показатель, который должен быть <40 на 100 тис., значительно превышен.

Самая сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в таких областях:

  • Тернопольская — 304,2 на 100 тыс. населения;
  • Черновицкая — 227,7 на 100 тыс. населения;
  • Харьковская — 212,9 на 100 тыс. населения.

Читайте: Минздрав дополнил список больниц, принимающих пациентов с Covid-19

В Киеве показатель заболеваемости — 165,4 на 100 тыс. населения.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 3 октября, в стране зафиксировали очередной антирекорд —  4 661 новых случаев.

Всего за время пандемии Covid-19 подтвердили у 222 322 украинцев.

Сейчас в Украине 119 232 активных случая.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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