В Ровенской области полиция провела пять несанкционированных обысков, во время которых по месту жительства шести человек изъяла более 100 кг янтаря, готовые изделия из него, а также оборудование для его обработки.

Известно, что все, у кого проходил обыск, были причастны к незаконному хранению и переработке камня.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 240-1 УК Украины — незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря.

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Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы от двух до трех лет.



















Изъяли более 100 кг камня: в Ровенской области разоблачили незаконное хранение янтаря / 5 фотографий

Накануне в Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря. На месте происшествия обнаружили и изъяли 10 мотопомп, более 20 кг янтаря а также другие орудия, предназначенные для незаконного промысла.