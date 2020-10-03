Зеленского впечатлили масштабы строительства Днестровской ГАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Черновицкой области, посетил объект компании “Укргидроэнерго” Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Президент ознакомился со строительством второй очереди Днестровской ГАЭС и остался доволен результатами работы — отметили в “Укргидроэнерго”.

— Полное строительство Днестровской ГАЭС обеспечит повышение надежности энергоснабжения и расширит экспортные возможности энергосистемы государства. Есть возможность поддерживать качественную электроэнергию в Молдову и в Румынию, — рассказал Владимир Зеленский.

Днестровская ГАЭС является неотъемлемой составной частью энергетической стратегии государства до 2030 года. Во время посещения электростанции Зеленский осмотрел три исправные гидроагрегата и монтажные зоны, где строят вторую очередь Днестровской ГАЭС в составе четвертого гидроагрегата. Окончание строительства четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС запланирован на IV квартал 2020 года.

— В этом году мы планируем ко Дню энергетика сделать первый пуск агрегата. И в первом полугодии следующего года сдать его в промышленную эксплуатацию, — отметил генеральный директор “Укргидроэнерго” Игорь Сирота.

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