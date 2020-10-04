Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда госбюджет выполняется.

Кабмин сократил недобор поступлений в государственный бюджет на 29,2 млрд грн, а по доходам он выполнен на 115%.

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— В апреле недовыполнение госбюджета составил 41 млрд грн, однако правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива только 11,8 млрд грн, — отметил Шмыгаль.

По его словам, это на 7,8 млрд грн больше, чем в прошлом году, и на 10,1 млрд грн больше норматива. Кроме этого, Шмыгаль уточнил, что до конца 2020 года госбюджет будет полностью выполнен.

Госбюджет-2021

Украина профинансирует дефицит госбюджета-2021 без эмиссии облигаций в размере 270 млрд грн или 6% ВВП.

По словам министра финансов Сергея Марченко, пока на банковском рынке является избыточная ликвидность, которую государство могло бы поглотить без ущерба для кредитования и профинансировать дефицит бюджета.

Источник: Денис Шмыгаль