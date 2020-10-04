За последние сутки полицейские открыли восемь уголовных производств о нарушении избирательного процесса.

В правоохранительные органы поступило 116 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской области — 19, Днепропетровской — 14, Киевской — 14, Донецкой — 11, в Киеве — 9, Черновицкой области — 7, Ивано-Франковской — 5, Кировоградской — 3, Николаевской — 3, Винницкой — 2, Ровенской — 2, Тернопольской — 2, Черниговской — 2, Закарпатской — 1, Львовской — 1, Харьковской — 1, Херсонской — 1, Черкасской — 1.

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В целом, начиная с 5 сентября в Нацполиции было зарегистрировано 2 393 заявления, связанные в избирательным процессом.

Всего было в Киевской области — 349, Киеве — 203, Днепропетровской — 172, Донецкой — 165, Львовской — 142, Закарпатской — 129, Одесской — 117, Кировоградской — 103, Запорожской — 99, Херсонской — 96, Черновицкой — 96, Полтавской — 87, Луганской — 75, Ивано-Франковской — 68, Николаевской — 66, Черниговской — 64, Ровенской — 52, Винницкой — 51, Черкасской — 51, Волынской — 49, Сумской — 49, Харьковской — 40, Тернопольской — 29, Житомирской — 27, Хмельницкой — 8.

Всего в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 190 уголовных правонарушениях, из них 101 о нарушении избирательного законодательства, 85 — связаны с самим процессом.

Местные выборы 2020

3 октября в Черниговской области в городе Бахмач разоблачили схему подкупа избирателей. В автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации полиция нашла деньги и списки избирателей.

Правоохранители изъяли списки избирателей с указанием так называемых десятников и 66 тыс. грн. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тыс. человек. Они указывают на организацию сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента в округе №208.