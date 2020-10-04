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Факты / Украина

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: схема движения самолетов на аэродроме

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали схему движения самолетов на военном аэродроме в Чугуеве во время катастрофы АН-26.

На ней можно разглядеть движение Ан-26 и другого самолета, который пошел на посадку перед ним.

Читайте: Черные ящики Ан-26, разбившегося под Чугуевом, расшифровали

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что первый самолет не мешал посадке Ан-26, который разбился.

До момента посадки Ан-26, другой самолет и еще два вертолета уже успели освободить посадочную полосу.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября произошла авиакатастрофа под Чугуевом Харьковской области. Военно-транспортный самолет Ан-26 упал и загорелся при заходе на посадку в аэропорту.

В самолете находились 20 молодых курсантов и семь членов экипажа, выжил только один курсант.

Самолет загорелся, приземлившись на расстоянии примерно двух километров от военной авиабазы. Пожарные ликвидировали огонь через час.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причину катастрофы нужно быстро установить, и призвал к “объективному” расследованию.

1 октября во Минобороны сообщили, что безотлагательно выплатят помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, когда получат документы по каждому из них.

Фото: УНИАН

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