4 октября в Киеве зафиксировали 407 случаев заражения Covid-19.
Всего в столице 24 450 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
За последние сутки семь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 420.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Заболели:
- 216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 15 девочек от 1 до 17 лет;
- 19 мальчиков от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие — на самоизоляции.
За минувшие сутки выздоровели 207 человека. Всего коронавирус преодолели 7 864 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 72, в Дарницком и Днепровском — по 63, в Соломенском — 40.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.