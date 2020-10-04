4 октября в Киеве зафиксировали 407 случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 24 450 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

За последние сутки семь человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус, от начала пандемии — 420.

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Заболели:

216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

15 девочек от 1 до 17 лет;

19 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 207 человека. Всего коронавирус преодолели 7 864 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 72, в Дарницком и Днепровском — по 63, в Соломенском — 40.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: