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Факты / Украина

Осеннее тепло: погода в Украине 4 октября (КАРТА)

Погода 4 октября в Украине будет преимущественно солнечной и по-осеннему теплой. Лишь в Закарпатской области ожидаются дожди.

В западных регионах в воскресенье погода порадует солнцем, температура днем — от 21 до 23°. Лишь в Ужгороде в этот день пройдет дождь, температура поднимется до 23°.

На севере ожидается переменчивая облачность, без осадков, температура днем — от 19 до 23°.

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Жители восточных регионов также смогут насладиться солнцем и теплом, днем столбики термометра поднимутся до 22°.

В центре — переменная облачность, погода порадует теплом, температура — от 19 до 24°.

На юге также будет преимущественно солнечно, температура — от 21 до 23°.

Погода 4 жовтня

Прогноз погоды на октябрь

Синоптики прогнозировали, что октябрь будет холоднее, чем сентябрь.

В начале месяца температура опустится, в стране пройдут дожди. Однако во второй половине октября возможно незначительное потепление.

Подробный прогноз погоды на октябрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.

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