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Факты / Украина / Общество

Более 4 тыс. случаев за сутки: коронавирус в Украине не отступает

За сутки в Украине зафиксировали 4 140 новых случаев коронавируса. С начала пандемии уже 226 462 человек переболело Covid-19.

За сутки умерло 44 человека, всего 4 397. Такие данные содержатся в системе мониторинга СНБО.

Выздоровело 98 737 украинцев, за сутки  1 370.

Среди антилидеров — Харьковская область (414), Киев (407) и Житомирская область (281).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус по регионах

  • Винницкая обл — 6 716 (+162);
  • Волынская обл — 8 591 (+136);
  • Днепропетровская обл — 6 931 (+212);
  • Донецкая обл — 4 187 (+323);
  • Житомирская обл — 6 749 (+281);
  • Закарпатская обл — 10 168 (+63);
  • Запорожская обл — 4 507 (+106);
  • Ивано-Франковская обл — 14 232 (+139);
  • Кировоградская обл — 1 179 (+21);
  • Киев — 24 450 (+407);
  • Киевская обл — 9 752 (+161);
  • Львовская обл — 21 194 (+162);
  • Луганская обл — 1 288 (+81);
  • Николаевская обл — 3 650 (+160);
  • Одесская обл — 14 539 (+160);
  • Полтавская обл — 2 812 (85);
  • Ровенская обл — 13 107 (+151);
  • Сумская обл — 5 171 (+263);
  • Тернопольская обл — 14 295 (+128);
  • Харьковская обл — 20 518 (+414);
  • Херсонская обл — 1 427 (+87);
  • Хмельницкая обл — 6 801 (+154);
  • Черновицкая обл — 15 123 (+157);
  • Черкасская обл — 4 480 (50);
  • Черниговская обл — 4 595 (+77).

Один регион Украины готов к ослаблению карантинных мер — Кировоградская область. Уровень заболеваемости там находится в пределах нормы  — 19,9 на 100 тыс. населения.

В других же регионах этот показатель, который должен быть <40 на 100 тис.

Города, где украинцы соблюдают самоизоляцию

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине 3 октября

В Украине 3 октября был абсолютный антирекорд — 4 661 украинец заболел коронавирусом. Количество больных Covid-19 достигло 222 322.

Из них от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло 92 человека.

Выздоровели за время пандемии 98 737 больных, в том числе 2 146 в сутки.

Источник: СНБО

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