За сутки в Украине зафиксировали 4 140 новых случаев коронавируса. С начала пандемии уже 226 462 человек переболело Covid-19.
За сутки умерло 44 человека, всего 4 397. Такие данные содержатся в системе мониторинга СНБО.
Выздоровело 98 737 украинцев, за сутки 1 370.
Среди антилидеров — Харьковская область (414), Киев (407) и Житомирская область (281).
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Коронавирус по регионах
- Винницкая обл — 6 716 (+162);
- Волынская обл — 8 591 (+136);
- Днепропетровская обл — 6 931 (+212);
- Донецкая обл — 4 187 (+323);
- Житомирская обл — 6 749 (+281);
- Закарпатская обл — 10 168 (+63);
- Запорожская обл — 4 507 (+106);
- Ивано-Франковская обл — 14 232 (+139);
- Кировоградская обл — 1 179 (+21);
- Киев — 24 450 (+407);
- Киевская обл — 9 752 (+161);
- Львовская обл — 21 194 (+162);
- Луганская обл — 1 288 (+81);
- Николаевская обл — 3 650 (+160);
- Одесская обл — 14 539 (+160);
- Полтавская обл — 2 812 (85);
- Ровенская обл — 13 107 (+151);
- Сумская обл — 5 171 (+263);
- Тернопольская обл — 14 295 (+128);
- Харьковская обл — 20 518 (+414);
- Херсонская обл — 1 427 (+87);
- Хмельницкая обл — 6 801 (+154);
- Черновицкая обл — 15 123 (+157);
- Черкасская обл — 4 480 (50);
- Черниговская обл — 4 595 (+77).
Один регион Украины готов к ослаблению карантинных мер — Кировоградская область. Уровень заболеваемости там находится в пределах нормы — 19,9 на 100 тыс. населения.
В других же регионах этот показатель, который должен быть <40 на 100 тис.
Города, где украинцы соблюдают самоизоляцию
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Коронавирус в Украине 3 октября
В Украине 3 октября был абсолютный антирекорд — 4 661 украинец заболел коронавирусом. Количество больных Covid-19 достигло 222 322.
Из них от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло 92 человека.
Выздоровели за время пандемии 98 737 больных, в том числе 2 146 в сутки.