За сутки в Украине зафиксировали 4 140 новых случаев коронавируса. С начала пандемии уже 226 462 человек переболело Covid-19.

За сутки умерло 44 человека, всего 4 397. Такие данные содержатся в системе мониторинга СНБО.

Выздоровело 98 737 украинцев, за сутки 1 370.

Среди антилидеров — Харьковская область (414), Киев (407) и Житомирская область (281).

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Коронавирус по регионах

Винницкая обл — 6 716 (+162);

Волынская обл — 8 591 (+136);

Днепропетровская обл — 6 931 (+212);

Донецкая обл — 4 187 (+323);

Житомирская обл — 6 749 (+281);

Закарпатская обл — 10 168 (+63);

Запорожская обл — 4 507 (+106);

Ивано-Франковская обл — 14 232 (+139);

Кировоградская обл — 1 179 (+21);

Киев — 24 450 (+407);

Киевская обл — 9 752 (+161);

Львовская обл — 21 194 (+162);

Луганская обл — 1 288 (+81);

Николаевская обл — 3 650 (+160);

Одесская обл — 14 539 (+160);

Полтавская обл — 2 812 (85);

Ровенская обл — 13 107 (+151);

Сумская обл — 5 171 (+263);

Тернопольская обл — 14 295 (+128);

Харьковская обл — 20 518 (+414);

Херсонская обл — 1 427 (+87);

Хмельницкая обл — 6 801 (+154);

Черновицкая обл — 15 123 (+157);

Черкасская обл — 4 480 (50);

Черниговская обл — 4 595 (+77).

Один регион Украины готов к ослаблению карантинных мер — Кировоградская область. Уровень заболеваемости там находится в пределах нормы — 19,9 на 100 тыс. населения.

В других же регионах этот показатель, который должен быть <40 на 100 тис.

Города, где украинцы соблюдают самоизоляцию

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине 3 октября

В Украине 3 октября был абсолютный антирекорд — 4 661 украинец заболел коронавирусом. Количество больных Covid-19 достигло 222 322.

Из них от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло 92 человека.

Выздоровели за время пандемии 98 737 больных, в том числе 2 146 в сутки.