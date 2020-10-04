В Харькове на концерте ко Дня учителя нарушили карантин — полиция открыла дело

Харьковская полиция открыла уголовное дело из-за нарушения карантинных ограничений на концерте ко Дню учителя с участием певицы Оли Поляковой.

По данным правоохранителей на концерте присутствовали 2 тыс. зрителей.

Дело открыто по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

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Во время концерта 40 полицейских присутствовали там, чтобы разъяснять людям карантинные ограничения, а также фиксировать противоправные действия организаторов мероприятия.

Концерт с участием Оли Поляковой на стадионе ДЮСШ №5 анонсировался как посвященный Дню работников образования. В начале выступления Полякова попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но многие ее обращение проигнорировали.

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Коронавирус в Украине

За сутки в Украине зафиксировали 4 140 новых случаев коронавируса. С начала пандемии уже 226 462 человек переболело Covid-19. Умерло 44 человека.

Среди антилидеров — Харьковская область (414), Киев (407) и Житомирская область (281).