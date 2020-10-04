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Факты / Украина / Общество

В Украине к ослаблению карантина готова только одна область

В Украине по состоянию на 4 октября к ослаблению карантина готова только Кировоградская область. Все остальные регионы имеют повышенный уровень показателей заболеваемости на коронавирус.

По данным Минздрава, во всех областях, кроме Кировоградской, за последние 14 дней показатель заболеваемости составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

В среднем по стране этот показатель составляет 133,3.

Самые высокие индикаторные показатели зафиксированы в Тернопольской области — 294,2 на 100 тыс. населения, Черновицкая — 231,3, Харьковская — 212,5, Сумской — 202,1, Хмельницкая — 173,5.

В Кировоградской области показатель составляет 20,9 человек на 100 тыс. населения.

Показник захворюваності

Коронавирус в Украине

По состоянию на 4 октября в Украине обнаружили 4 140 новых случаев коронавируса. За последние сутки умерло 44 человека, выздоровели — 1 370.

Наибольшее количество случаев Covid-19 обнаружили в Харьковской области — 414, Киеве — 407 и Житомирской области — 281.

Источник: Минздрав

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