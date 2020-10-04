Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что в Украине эпидемическая ситуация находится под жестким контролем, и если возникнут какие-то проблемы — они сразу будут решаться.

По его словам, почти ежедневно проходят селекторные совещания с участием всех центральных органов власти.

— Часто происходят встречи с председателями ОГА. Происходит много поездок по стране. Мы очень хорошо осведомлены о той ситуации, которая сложилась, — отметил Ермак.

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Кроме того, руководитель ОП сообщил, что одной из причин роста показателей заболеваемости на коронавирус в Украине является увеличение количества тестирований. Также негативно влияет приближение местных выборов.

— Мы не расслабляемся ни на минуту. Все находится под жестким контролем и мониторится. И если возникнут какие-то проблемы, то сразу найдется решение, — подчеркнул Андрей Ермак.

Также руководитель Офиса президента отметил, что вторая волна наблюдается во всех странах мира и ее не удастся избежать никому.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине по состоянию на 4 октября обнаружили 4 140 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии заболело 226 462 человек.

За сутки умерло 44 человека, в общем — 4 397. В то же время выздоровели 98 737 украинцев, за сутки — 1 370.

Наибольшее количество больных коронавирусом зафиксировано в Киеве — 24 450, во Львовской области — 21 194, Харьковской — 20 518 и Черновицкой — 15 123.