Госбюджет-2021: чем грозит повышение минималки

6,5 тыс. грн. Такой должна стать минимальная зарплата в Украине в конце следующего года. Согласно проекту Госбюджета на 2021 год. Плюс 1,5 тыс. грн за год. На официальном сайте Президента Украины 29 сентября появился следующий комментарий.

— Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинцев. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков.

Чем может закончиться такая щедрость? Катастрофой, считает часть экономистов. Дырой в бюджете — на реализацию идеи нужно, по подсчетам премьер-министра, 159 млрд грн. Их брать неоткуда. Поэтому придется печатать. И цены взлетят. А гривна обесценится. Страшное слово — инфляция. На графике — история обуздания инфляции за последние пять лет.

Работа НБУ, переход на таргетирование инфляции, контроль бюджетных расходов за пять лет превратили годовую инфляцию из 43% в 2,4%. Восстановление экономики, стабильность цен новые инициативы — 6,5 тыс. минималка — ставят под угрозу. Впрочем, в правительстве говорят — они все посчитали. И повышение минималки — не просто разовая акция, попытка задобрить электорат, а полезный экономический ход, который позволит нам всем жить лучше.

— Повышение минималки в 2021 году будет стоить бюджету 159 млрд грн, по нашим расчетам. Часть из них вернется в бюджет в виде уплаченных налогов, другая часть пойдет в реальный сектор, оживляя потребление, производство преимущественно украинских товаров, — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Еда — Коммуналка — Сигареты — Одежда

Перед тем как разбирать логику премьера, стоит выяснить — кто получит дополнительные деньги благодаря повышению минималки. Минимальная зарплата — ключевой показатель бюджета. От него зависит, например, размер пенсий по возрасту. Повышение минимальной зарплаты — это повышение минимальных пенсий.

Пенсии в 2021 году поднимать готовятся в пять этапов. И это почувствуют 10 млн пенсионеров. На сайте Минсоцполитики уже разместили специальный календарь, чтобы каждый понимал, когда и сколько ему дадут.

В среднем это плюс 500 грн в месяц каждому, и еще плюс 400 грн, если пенсионер старше 75 лет. Еще одна категория, которая сразу почувствует повышение минималки, — учителя. Субвенции из бюджета на зарплаты школьным учителям вырастут на 30% относительно 2020 года и составят 102,5 млрд грн. Впрочем поднимут зарплату не всем одинаково. Отрывок из статьи нардепа, бывшего первого заместителя министра образования Инны Совсун.

— Для более опытных педагогов зарплаты вырастут примерно на 10%, а для начинающих — на 50%. Рост, предусмотренный проектом бюджета, даже если найдут деньги на его реализацию, будет означать подтягивание самых низких зарплат.

Похожая ситуация в медицине, других бюджетных отраслях. План правительства — деньги, те самые 159 млрд, дать самым бедным. И вот почему.

На что украинцы тратят свои деньги? Какую часть доходов среднестатистическая семья оставляет в ресторанах? Сколько тратит на сигареты и одежду? Все это знает Государственная служба статистики. Откуда берут данные? Ежегодно в Украине проводится программа выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

В ней принимают участие до 15 тыс. семей со всей Украины. Семья должна тщательно вести дневник текущих расходов. Проходить опрос в начале и в конце программы. А раз в квартал — анкетирование. Довольно много хлопот за 50 грн в месяц. Кто согласится за 50 грн вести кучу бухгалтерии? Наверное, наиболее нуждающиеся. И это — структура потребления людей, которым государство решило добавить денег в проекте Госбюджета-2021.

Куда потратят дополнительные деньги украинцы с низким доходом? Разберем структуру потребления. Львиная доля — продукты питания. Коммуналка и транспорт — расходы большие, но стабильные. Скорее всего, эти люди получают субсидию. Поэтому дополнительные деньги на коммунальные услуги или транспорт не направят. С трамвая в такси не пересядут. Разве что выйдут за пределы субсидии, и тогда новый доход для них — проблема.

Опасный звоночек — на одежду украинцы с минимальным доходом, тратят меньше денег, чем на алкоголь и сигареты. Поэтому есть риск, что дополнительные деньги пойдут не на новые рубашки. И правительству нужно это учесть. Возможно, с помощью синхронного повышения акциза.

Заметим, что люди из этой категории вряд ли на дополнительные 500 грн поедут в Турцию, купят доллары или импортную бытовую технику. Они скорее всего останутся в структуре потребления недорогих отечественных продуктов и товаров. В этом заключается принципиальная ставка на помощь бедным, ведь эти деньги могут освежить отечественную промышленность.

Дефляция, рис и трусы

В чем экономисты видят максимальную угрозу резкого, не подкрепленного ростом экономики, повышением продуктивности труда, увеличения минимальных зарплат? В инфляции! У людей становится больше денег, они хотят покупать, продавцы поднимают цены. Но разве инфляция — это всегда очень плохо? А вот и нет. Стоит рассмотреть подробнее изменение индекса потребительских цен за последние два года.

Все, что ниже красной линии — это уже не инфляция, а дефляция — снижение цены относительно предыдущего месяца. Хорошо ли это? Быстрый ответ — конечно! Я могу больше купить на свою зарплату. А правильный ответ — нет. Это очень плохо, ведь дефляция разрушает экономику. И в итоге зарплаты просто не будет. Пример — цены на одежду в августе 2020 года, по данным Госкомстата, ниже на 10%, чем в августе 2019 года. Почему ниже? Потому что продавцы не могут продать рубашки и юбки даже по старой цене. Украинцы резко уменьшили потребление. Покупают только самое необходимое. Бизнес не хочет торговать себе в убыток, постоянно занижая цены. Вместо этого останавливает производство. А это значит минус налоги и безработица во время Covid-кризиса. Еще один график — уровень падения производства. Сравниваем первые восемь месяцев 2020 и 2019 годов.

На графике можно посмотреть показатели по двум категориям. И если падение производства продуктов питания, особенно мясных, — ощутимое, то одежды — просто катастрофическое. Это следствие снижения цен в отрасли на 10%. Трусы и бюстгальтеры нет смысла производить. Украинцы донашивают старое и деньги не тратят. Поэтому инфляция — это нормально. Таргетированная, заложенная НБУ — на уровне не более 4%. Конечно, не сорок, но и не в минус. Нормальная, контролируемая инфляция создает движение на рынке. Люди покупают, цены растут, есть смысл производить больше. И поэтому идея в разумных пределах напечатать денег, дать их людям на рис и новые трусы, тем самым подстегнуть в инфляцию — не лишена смысла.

И еще момент — курс гривны. Эмиссия украинских денег, чтобы обеспечить новую минималку или повышение бюджетного дефицита, приведет к ослаблению курса гривны. Это неприятно — все зарплаты, если в доллары перевести, уже стали меньше. А с другой стороны — дешевый доллар или евро давал преимущества импортерам. И в украинских магазинах на прилавках все чаще появлялись польские йогурты и сыры. Импортные продукты стали дешевле, чем украинские аналоги. Ослабление гривни ситуацию резко поменяет. И преимущество появится у украинских товаров. А это снова увеличит объемы производства, суммы налогов, количество рабочих мест.

Статья создана в рамках обучения на программе Экономика, рынки и анализ данных в Центре журналистики Киевской школы экономики.

Дмитрий Литвиненко