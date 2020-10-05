Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном заседании 5 октября отметил, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом к семи научных учреждений.

По его словам, правительство активно должно сотрудничать с НАМН, чтобы не потерять эту помощь.

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Кроме этого, президенту сообщили, что ограничительные карантинные меры в регионах Украины дают положительные результаты относительно распространения коронавируса.

Также Зеленский поднял вопрос о обеспеченности кислородом больных коронавирусом.

— По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом больных Covid-19 была 40,7%, а наша цель — более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются неделями. И нам надо это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий, — подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что половина медицинских учреждений Украины уже получила средства для выплаты повышенных заработных плат врачам за сентябрь 2020 года, а именно более 670 млн грн.

Договора с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что на сегодня уже создано 37 тыс. мест для больных Covid-19, мы можем увеличить максимум до 50 тыс. коек.

Он еще раз напомнил, что 50 тыс. еоек для больных коронавирусом — это максимум.