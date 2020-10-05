На этой неделе суточный прирост больных коронавирусом в Украине может превысить 5 тыс. больных.

Такой прогноз во время брифинга озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

— На прошлой неделе у нас было более 4,5 тыс. больных за сутки. Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тыс., исходя из нашего отношения. Можем расти дальше.

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В то же время министр добавил, что ситуация напряженная, но не критическая. Однако, чтобы количество новых больных не увеличивалось, нужно пересмотреть свое отношение к карантинным ограничениям.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 октября, коронавирусом в Украине заболели уже 230 236 человек, из них 3 774 — за сутки.

С начала пандемии умерли 4 430 пациентов, выздоровели за все время 101 252 больных.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки зафиксировали в Харьковской области — 446, Киеве — 286 и в Сумской области — 282.