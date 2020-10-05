Курс валют НБУ на 5 октября 2020 в Украине

Национальный банк установил официальный курс валют в Украине на понедельник, 5 октября.

Согласно данным регулятора, официальный курс гривны к европейской валюте укрепился до 33,2324 грн/€ по сравнению с 33,3282 грн/€ днем ранее.

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Курс гривны к доллару установлен на уровне 28,3408 грн/$. При этом курс доллара на 2 октября был 28,3343 грн/$.

Российский рубль подешевел до 0,360 грн.

Курс валют на 5 октября:

$1 — 28,3408 грн;

€1 — 33,2324 грн;

1 польский злотый — 7,387 грн;

10 российских рублей — 3,6099 грн.

Прогноз курса доллара до конца 2020

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 грн, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его мнению, примерно таким он будет и в начале 2021.

В Нацбанке Украины также не ожидают существенных колебаний курса до конца года.