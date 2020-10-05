Курс валют НБУ на 5 октября 2020 в Украине

Национальный банк установил официальный курс валют в Украине на понедельник, 5 октября.
Согласно данным регулятора, официальный курс гривны к европейской валюте укрепился до 33,2324 грн/€ по сравнению с 33,3282 грн/€ днем ранее.
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Курс гривны к доллару установлен на уровне 28,3408 грн/$. При этом курс доллара на 2 октября был 28,3343 грн/$.
Российский рубль подешевел до 0,360 грн.
Курс валют на 5 октября:
- $1 — 28,3408 грн;
- €1 — 33,2324 грн;
- 1 польский злотый — 7,387 грн;
- 10 российских рублей — 3,6099 грн.
Прогноз курса доллара до конца 2020
До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 грн, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
По его мнению, примерно таким он будет и в начале 2021.
В Нацбанке Украины также не ожидают существенных колебаний курса до конца года.