Канев и Тернополь в красной зоне: ограничения с 5 октября

Канев Черкасской области и Тернополь Тернопольской области с 5 октября перейдут в красную зону противоэпидемической безопасности.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В этих городах дополнительно к ограничениям, которые определены для регионов с зеленым, желтым и оранжевым уровнем, заработают следующие ограничения:

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

совершение банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;

торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов;

посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

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Статистика коронавируса в Каневе и Тернополе

В Тернополе по состоянию на 1 октября зафиксированы 3 967 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 102 человек, пять пациентов умерли.

В Каневе на самоизоляции с подтвержденным диагнозом Covid-19 находятся 197 человек. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 21 человека.